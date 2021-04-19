الامارات.. "خيرية الشارقة" توزع الطرود الغذائية على الأسر المتعففة في السودان وبوركينافاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت جمعية الشارقة الخيرية طرود المواد الغذائية على الأسر المتعففة في كل من السودان و بوركينافسو بواقع 4600 مستفيد ، ضمن مشروع إفطار صائم بالتنسيق مع سفارات الدولة وتنفيذه من خلال مكاتب الجمعية.



وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية ، إن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها الرمضانية في الشهر المبارك من خلال توزيع طرود المواد الغذائية للأسر المستحقة .. مشيرا إلى أن مكتب الجمعية في السودان حدد نحو 100 طرد غذائي لتوزيعه على 2600 مستفيد من المكفوفين بالخرطوم.

ولفت إلى أن إدارة المشاريع الخارجية تواصل تنفيذ مشروع الإفطار كذلك في جمهورية بوركينافسو بتوزيع السلة الغذائية على ما يقارب 2000 مستفيد .. منوها إلى أنه من المقرر توزيع 125 سلة أسبوعيا .

وأوضح الزري أن الجهات المنفذة لمشاريع جمعية الشارقة الخيرية في البوسنة تقوم بتوزيع الوجبات الجاهزة على الأسر في بيوتهم .. مشيدا بالدعم الذي يقدمه أهل الإحسان للجمعية في جميع مبادراتها وخاصة مشاريع الحملة الرمضانية .