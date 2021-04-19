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ولي العهد السعودي يبحث مع مبعوث بريطانيا للخليج "تعزيز العلاقات"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث الأمير ، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج، إدوارد ليستر، "الأحداث الإقليمية والدولية".

 

ووفق وكالة الأنباء فإن اللقاء جاء بحضور كل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير المملكة لدى بريطانيا، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

 

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

 

وتتمتع السعودية وبريطانيا بعلاقات استراتيجية وشراكة راسخة أظهرتها المواقف المتبادلة بينهم على امتداد عقود.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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