‏الارياني: عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للاطفال جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان ما تقوم به مليشيا الارهاب الحوثية المدعومة من ايران من غسل لعقول الآلاف من الأطفال بعمر الزهور بالأفكار الارهابية المتطرفة المستوردة من ايران، وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، هي جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الطفولة في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر .



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان التقديرات التي نشرتها منظمات متخصصة تشير إلى قيام مليشيا الحوثي الارهابية بتجنيد عشرات الالاف من الاطفال منذ انقلابها على الدولة، اقتادتهم بالترغيب والترهيب من منازلهم ومن صفوف الدراسة من مختلف مناطق سيطرتها، وزجت بهم في محارق الموت فانتهوا بين قتيل واسير، ومصابين باعاقات دائمة.

وحذر الارياني، من مضاعفة مليشيا الحوثي الارهابية وتيرة عمليات التجنيد للاطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تصعيدها الاخير والمتواصل في مختلف جبهات محافظة مارب، وما تعرضت له المليشيا من خسائر قاسية وقرب نفاذ مخزونها البشري بعد زجها بالآلاف من عناصرها في هجمات انتحارية.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي لليمن ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل إلى اتخاذ مواقف مسئولة إزاء جرائم الإبادة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الطفولة في اليمن،والضغط على المليشيا للوقف الفوري لعمليات تجنيدهم واستخدامهم في أعمال قتالية.