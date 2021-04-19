شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوعين..مسؤولون إسرائيليون إلى واشنطن لبحث «النووي الإيراني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى سيصل إلى واشنطن خلال أسبوعين لإجراء محادثات بشأن إيران. وقال إن إسرائيل قلقة للغاية إزاء احتمال عودة واشنطن للاتفاق النووي، وتحاول بشتى الطرق إقناع الرئيس جو بايدن بعدم تخفيف الضغوط على طهران. وقال مصدر إسرائيلي في تصريح تليفزيوني اليوم (الإثنين) إن تل أبيب فقدت القدرة تقريباً على التأثير في القرار الأمريكي، معتبرا أن واشنطن لا تأخذ بالحسبان مصالح الحلفاء.

ويضم الوفد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية تامير هايمان، ورئيس الموساد يوسي كوهين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة لشؤون الأمن قررت عقد جلسة جديدة في وقت قريب لبحث الملف الإيراني، بعد أن اطلع الوزراء أمس (الأحد) على تقارير استخباراتية، في أول جلسة تعقد منذ شهرين.