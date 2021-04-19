شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني سابق: "حجازي" كان أكبر داعمي مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مسؤول إيراني سابق أن نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي كان أعلى قائد للحرس الثوري الإيراني في دعم مليشيا الحوثي في اليمن.

وقال مدير مكتب العلاقات العامة السابق في الرئاسة الإيرانية أمير مقدم في تغريدة اليوم

​(الإثنين)، إن حجازي أعلى قائد للحرس الثوري لدعم الحوثيين، وكان يسافر إلى اليمن وفنزويلا، وكان عنصرًا مهمًا في برنامج الصواريخ والأنشطة الإرهابية. وأضاف أنه قاد بشكل خاص مشاريع ضد الإمارات والسعودية. ولفت إلى أن هناك علاقة مباشرة بين استهداف سفينة سافيز ومنشأة نطنز وموت حجازي، فضلاً عن التطورات المستقبلية في اليمن ومحادثات فيينا.