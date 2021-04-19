نصف نهائي مثير في بطولة البادل تنس بدورة ند الشبا

ضمن فريق «أنكل سعيد» تأهله إلى ربع نهائي الفئة البرونزية لبطولة البادل تنس في دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى يوم 29 أبريل الجاري، ونجح فريق «أنكل سعيد» الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبد الرزاق أحمد في انتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي على حساب الثنائي بطي السويدي ومحمد الشامسي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و3-6 و7-5 في مباراة ماراثونية، كما ضمن فرحان هدى وحميد غانم الهاجري تأهلهما إلى ربع نهائي الفئة البرونزية على حساب جان كريستوف وفيليب داوسيت بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.

وحجزت 4 فرق في فئتي الرجال والسيدات مقاعدها في نصف النهائي بواقع فريقين من الرجال وفريقين من السيدات، حيث حجز الثنائي إيميليو ميساس وماسون أكزافير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي على حساب دين ماكفارلان وماثيو ماكفارلان بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-1، ولحساب الفئة نفسها ضمن الثنائي مارتين نوتشيزي وغيليرمو فيلافاني عبورهما إلى المربع الذهبي بعد تغلبهما على سالم علي الحولي ومحمد عاصف بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2.

وفي بطولة السيدات الفئة البرونزية، حقق الثنائي المكون من جوزيفا بيك وسيلما بابيك تأهلهما إلى نصف النهائي على حساب فيليبا فيرمينيو وماريا رودريغيز بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-0 و6-0، وفي المباراة الثانية تأهل كذلك الثنائي المكون من جيسيكا بالما ولولي غيريرو إلى نصف النهائي على حساب ديانا سمر قدسي وفاطمة محمد عبد الله بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-1.

وتتواصل منافسات بطولة البادل تنس الثلاثاء، حيث تقام 3 مواجهات لحساب نصف النهائي من بينها مباراتان في الفئة البرونزية رجال ومباراة نصف نهائي السيدات والتي تجمع جوزيفا بيك وسيلما بابيك مع جيسيكا بالما ولولي غيريرو، كما تقام مباراتان لحساب ربع النهائي في الفئة الذهبية، يلتقي في الأولى عند الساعة التاسعة ليلاً، خافير لوبيز وألكسندر فاركو هارسن مع مارك سيريرا وفيكتور أرويز ويلتقي في الثانية سعيد المري وكلاوديو بوباديلا مع كريستيان دونيت وأندريه ديلمار.

وأكد حميد غانم الهاجري أنه لم يتوقع قوة المنافسة في بطولة البادل تنس، مشيراً إلى أنه يشارك ضمن الفئة البرونزية التي تضم لاعبين من جنسيات مختلفة مثل فرنسا وإسبانيا ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين المواطنين بفضل عامل الاحتكاك وكسب الخبرة منهم، موضحاً أنه يتطلع إلى الفوز باللقب.

وأكد ماسون اكزافير أنه وزميله ايميليو ميساس حققا تأهلاً مستحقاً إلى نصف النهائي وأنه سعيد بهذا الإنجاز في بطولة كبيرة بحجم دورة ند الشبا الرياضية، مشيراً إلى أنه يشارك باستمرار في الدورة منذ سنوات طويلة ما يمنحه المزيد من الدافع لتطوير قدراته، حيث باتت البطولة محور روزنامة المشاركات للاعبين المقيمين في الدولة، ومقصداً لهم من أجل تعزيز قدراتهم على المدى الطويل، وقال: يقوم اتحاد الإمارات للبادل تنس بإقامة بطولات على مدار العام، فيما نعتبر هذه البطولة مهمة للغاية لنا، وما تشهده اللعبة من نقلة خلال السنوات الماضية يجعلها تسير في الاتجاه الصحيح.

خيمة الفحص جاهزة

أكملت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية كافة الترتيبات الخاصة بخيمة الفحص التي أعدها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الصحة في الصالة الرياضية بنادي الوصل الرياضي لإجراء فحوص كوفيد -19 بالمجان للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية، وحثت اللجنة المنظمة للدورة جميع المشاركين على إجراء الفحص حيث لن يسمح لأي مشارك بالدخول إلى السباق بدون نتيجة فحص سلبية وذلك حرصاً على سلامة المشاركين وضمان أهليتهم لخوض المنافسات التي تتطلب مجهوداً كبيراً وحماية جميع المتسابقين.

وتفتح الخيمة أبوابها من الساعة 11 صباح اليوم الثلاثاء 20 أبريل لجميع المشاركين المسجلين في منافسات سباق الدراجات الهوائية وتستمر لمدة يومين، وسيتم فيها أيضاً استلام أرقام السباق للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية يومي الثلاثاء والأربعاء.