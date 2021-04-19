شكرا لقرائتكم خبر عن أندية أوروبية كبرى تؤسس «دوري انفصالي» و«فيفا» يرفضه بشدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زيورخ - رويترز

أعلن 12 نادياً كبيراً في أوروبا إطلاق "دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم" بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

ويهدف هذا التحرك، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا.

وقالت المنظمة التي تدعى "دوري السوبر" في بيان، إن من بين الأندية المؤسسة ستة من الدوري الإنجليزي الممتاز هي مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وليفربول، وأرسنال، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، برفقة أتلتيكو مدريد، وكذلك وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان من إيطاليا

وأضاف البيان أن الدوري يستهدف بدء منافساته "بأقصى سرعة ممكنة"، وستحصل الأندية المؤسسة على 3.5 مليار دولار "لدعم خطط الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا".

وفي السياق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يرفض إقامة بطولة يطلق عليها دوري السوبر الأوروبي خارج إطار كرة القدم الدولية.

وعبر الاتحاد الأوروبي (يويفا) عن عدم موافقته على إقامة هذه البطولة، وهدد اللاعبين المشاركين في دوري السوبر "بمنعهم من المشاركة في كل مسابقات يويفا وفيفا، وعلى كل المستويات الأوروبية والدولية".

وأدان الاتحاد الدولي للعبة البطولة، وقال إن "فيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة ‭‭'‬‬دوري أوروبي انفصالي مغلق‭‭'‬‬ خارج إطار كرة القدم الدولية".

وأضاف: "يدافع فيفا دائماً عن الوحدة في كرة القدم العالمية، ويدعو كل الأطراف المشاركة في هذه النقاشات الساخنة للحديث بشكل هادئ وبناء ومتوازن لصالح اللعبة، وروح التضامن واللعب النظيف".

وتابع فيفا: "نحن بكل تأكيد سنفعل كل ما هو ضروري للمساهمة بطريقة منظمة للمضي قدماً في تحقيق المصالح العامة لكرة القدم".