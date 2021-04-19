شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مصغرة من "نقل النواب" تزور مصابى حادث قطار طوخ وتطالب بمحاسبة المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة البرلمانية المصغرة المشكلة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب خالد عبد المولى، والنائب أيمن عتمان، زيارة لمصابى حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 المنصورة - القاهرة بمستشفى بنها، والبالغ عددهم 27 مصابا ومستشفى التأمين الصحى والبالغ عددهم 22 مصابا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الكاملة والاستماع لهم للوقوف ملابسات الحادث.

النواب بموقع الحادث

وأكد النائب خالد عبد المولى، رئيس اللجنة المصغرة من لجنة النقل والمواصلات، أنه تم جمع المعلومات عن انقلاب قطار المنصورة وسيتم كتابة تقريرا مفصلا بشأن الحادث بعد الذهاب إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال آخر عربة قطار فى ساعة متأخرة من مساء أمس من على قضبان السكة الحديد لتسيير حركة سير القطارات.

وقال عبد المولى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة المصغرة التقت نواب القليوبية، وقيادات وزارة النقل والصحة بالمحافظة لمتابعة الحادث وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمين محافظة القليوبية بحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد بدوى نائب الدائرة ورئيس لجنة الاتصالات، والنائب مصطفى النفيلي والنائب مدحت الكمار والنائب مجدى سيف والنائب أسامة فتحة، وذلك للوقوف على أسباب الحادث.

وطالب النائب خالد عبد المولى بضرورة محاسبة المسؤولين والمتسببين فى وقوع الحادث، لافتا إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيقات.



النواب يزورون المصابين



الوفد بموقع الحادث



زيارة الوفد للمصابين



وفد اللنواب يتفقد مكان الحادث