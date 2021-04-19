شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى مدافعا عن النظام التراكمى: هدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، والذى يعتمد النظام التراكمى فى الثانوية العامة، قائلاً: "هدفنا تقديم تعليم حقيقي، نحاول تطوير التعليم وألا يتحول نظام الثانوية العامة والتعليم لبعبع مفزع للطلاب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وذلك فى حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة.

وأضاف شوقي، "نريد تقديم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات بحيث نعطي للطالب فرصة لتطوير نفسه والتعلم بجد، فالامر لا يجب أن يقتصر علي مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين، والتعليم التراكمي هو المعمول به في الأمريكاني والإنجليزي"، قائلاً: هدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة و تطوير الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم، داعيا المجلس النيابي إلى المساعدة، وهذا التطوير عبئ اكبر لاسيما وأنه يتم إجراء الامتحانات 6 مرات، مضيفا: يجب أن يتم دعمنا وليس يكعبلنا، ولو عايزين بوكليت مفيش مشكلة، لكن لا مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة "وقلبي واكلني".

وأشار الوزير، إلى أن الدروس الخصوصية أصبحت مرض مزمن رغم توفير بدائل مجانية للطلاب، مضيفا: يتم دفع مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية ويرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة ".

ونوه طارق شوقي، إلى التطوير هدفه أيضا مواجهة الغش في الامتحانات، الذي يتم بنسب عالية، موجها سؤاله إلي أعضاء مجلس الشيوخ بقوله: "يتم سرقة الباسورد الخاص بالواي فاي وتوزيعه على المقاهي حول المدارس وبجوارها ولذا بنغيره"، وشدد الوزير، علي أنه ماضي في منظومة تطوير التعليم، رغم أن النظام الجديد "يتعبنا ".