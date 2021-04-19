ضبط شخص سرق مشغولات ذهبية من مسكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية-مبلغ مالي -ساعة) من داخلها، بالانتقال تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم وضُبط بحوزته (مفك حديدي-سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام المفك المضبوط بحوزته وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها وكذا ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه.

كما تم بإرشاده ضبط بعض المسروقات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أُخرى "جاري التوصل لمالكهم".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.