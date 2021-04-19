محافظ الغربية: اختيار "نهطاي وتفهنا العزب" نموذجًا لتطوير القرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ صباح اليوم لمناقشة تطوير قريتي نهطاي وتفهنا العزب ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والمشرف على وحدة حياة كريمة، مسئولي جهاز تعمير الساحل الشمالي، دكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة ورؤساء المصالح الحكومية والشركات المشاركة في أعمال المبادرة.

وأكد الدكتور رحمي أن الدولة اختارت قريتين من ضمن 54 قرية بمركز زفتى لتكونا نموذجاً لباقي القرى، حيث سيتم إنهاء أعمال البنية التحتية في يونيو المقبل تمهيداً لتنفيذ باقي الأعمال، كما أكد المحافظ أنه في ما يخص "سكن كريم" تم عمل حصر للفئات المستهدفة في القريتين من خلال اللجان الفنية المختصة وفقاً لمعايير الاستحقاق طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ نسب تنفيذ مشروعات (سكن كريم، تبطين الترع، توصيل الغاز، إدخال مياه الشرب والصرف الصحي، توصيل الكهرباء ، الرصف، الاتصالات، الصحة، التضامن الاجتماعي والطب البيطري) إلى جانب إنشاء مجمع متكامل للخدمات يشمل (التضامن، البريد، السجل المدني، مركز تكنولوجي، الوحدة المحلية، الوحدة الزراعية ).

يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ 1563 مشروعًا داخل 54 قرية و88 تابع بمركز زفتى بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة.