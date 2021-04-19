الموجة الحارة مستمرة.. أطفال يلجأون للاستحمام بشواطئ الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

استمرت الموجة الحارة على أحياء الإسكندرية، اليوم الاثنين، وذلك تزامنا مع معظم محافظات الجمهورية، إذ ساد طقس شديد الحرارة نهارا على معظم أحياء المدينة الساحلية.

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم، نحو 38 درجة مئوية، والرطوبة 22% وسرعة الرياح 13 كم/ ساعة، وسط سطوع الشمس طوال اليوم.

ورصد "الخليج 365" تجمع عدد من الصبية والأطفال للاستحمام بمياه البحر بشاطئ السلسلة على كورنيش الإسكندرية – منطقة غير مخصصة للسباحة-، وذلك هربا من درجات الحرارة المرتفعة.

فيما لم يمنع الصيام والخوف من الشعور بالعطش بسبب أشعة الشمس، عدد كبير من المواطنين من التنزه على ممشى كورنيش الإسكندرية، وتحديدا بمنطقة محطة الرمل والشاطبي.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجهت نصائح عدة للمواطنين خلال موجة الطقس السيئ تتمثل فيما يلي:

– عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، وإذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

– الإكثار من تناول العصائر والمشروبات، خصوصا المياه.

– تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

– عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

– شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

– ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

– ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.