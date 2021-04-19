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جونسون يلغي زيارة للهند بسبب مخاوف كورونا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 13:52
عربي ودولي

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ألغى، اليوم الاثنين، زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للهند الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الوضع الحالي لفيروس في الدولة الآسيوية.
وكان جونسون أرجأ الزيارة بالفعل من يناير، عندما كانت إصابات «كوفيد-19» مرتفعة في بريطانيا. والإصابات تزداد حالياً في الهند، بينما تشهد موجة ثانية من الفيروس.
وقال بيان مشترك للحكومتين البريطانية والهندية، صدر عن مكتب جونسون: «في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا، لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوجه إلى الهند الأسبوع المقبل».
وأضاف: «بدلاً من ذلك، فإن رئيسي الوزراء (الهندي ناريندرا) مودي وجونسون سيتحدثان في وقت لاحق هذا الشهر للاتفاق على خططهما الطامحة للشراكة المستقبلية بين المملكة المتحدة والهند وتدشينها».
وقال مسؤولو الصحة في بريطانيا، أمس الأحد، إنهم يتحرون أمر سلالة متحورة من فيروس كورونا منشأها الهند، لكن ليس لديهم أدلة كافية حتى الآن للقطع بخطورتها.

 

المصدر: رويترز

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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