رغم زيادة الإصابات بكورونا… محكمة أرجنتينية تأمر بفتح المدارس في بوينس أيرس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

تفتح المدارس أبوابها في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، اليوم الاثنين، بعد أن ألغت محكمة أمرا اتحاديا كان يقضي بأن تكون الدراسة من خلال الإنترنت لمدة أسبوعين.

وأصدر قاضي بوينس أيرس حكما لصالح دعوى قضائية أقامها أولياء أمور الطلاب وبعض مجموعات المعلمين في المدينة، مطالبين بإلغاء مرسوم تعليق الدراسة بالمدارس في منطقة العاصمة لمدة 15 يوما على الفور.

ويأتي قرار المحكمة هذا وسط زيادة في إصابات فيروس كورونا، التي جعلت المستشفيات على وشك الانهيار.

ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة التوترات السياسية بين الرئيس، ألبرتو فرنانديز، وحكومة بوينس أيرس المحلية التي تقودها المعارضة، والتي انتقدت هذا الإجراء. وكان فرنانديز قد قال إن إغلاق المدارس ضروري للحد من الإصابات المتزايدة بسرعة في المدينة، وذلك بحسب “رويترز”.