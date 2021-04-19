الجيش المصري يستعد للانتقال لمبنى “الاكتاجون” الأضخم في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - القاهرة:

بدأ الجيش المصري استعداداته لافتتاح مقره الجديد الأضخم في الشرق الأوسط، وذلك عبر احتفالية ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد صمم مقر الجيش المصري الجديد “الاكتاجون” وفقاً للعبقرية الهندسيه المصرية ويتميز بفكر أمنى متقدم، باستخدامة هندسة الحمايه الثلاثيه من الاقتحام بسبب الدوائر، كما صمم المقر الجديد ليتكون من أبنية ثمانية الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية.

ويعتبر “الاكتاجون” بمبانيه العشرة المتشابهة أكبر مقر لوزارة دفاع في العالم، ويمكن الانتقال بين المباني عبر أنفاق تحت الأرض، ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع.

وتعني كلمة “أوكتاغون” ثماني الأضلاع أو الزوايا، حيث أن أوكتا تعني الرقم ثمانية في اللغة اليونانية.