شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: لا يمكننا ضمان مستقبل أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لا يمكنها "ضمان مستقبل" أفغانستان، موضحا أن واشنطن تركز على التهديدات الإرهابية المنبعثة من المنطقة، وذلك بعد الإعلان الرسمى عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأضاف سوليفان - وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين، وردا على سؤال عن مخاطر وتهديدات تكرار ما حدث فى العراق عندما ظهر مقاتلو داعش واستولوا على المنطقة بعد انسحاب القوات الأمريكية فى عام 2011 واضطر الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى إرسال القوات مجددا إلى العراق- "ليس لدى الرئيس الأمريكى أى خطط أو نوايا لإعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان"، مضيفا أنه "لا يمكنه تقديم أى ضمانات بشأن ما سيحدث داخل البلاد".