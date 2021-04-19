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«جونسون» يلغي زيارة للهند بسبب مخاوف كورونا

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الدمام - شريف احمد - قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ألغى اليوم الاثنين زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للهند الأسبوع المقبل وذلك بسبب الوضع الحالي لفيروس كورونا في الدولة الآسيوية.

كان جونسون أرجأ الزيارة بالفعل من يناير ، عندما كانت إصابات كوفيد-19 مرتفعة في بريطانيا. والإصابات تزداد حاليا في الهند بينما تشهد موجة ثانية من الفيروس.

وقال بيان مشترك للحكومتين البريطانية والهندية، صدر عن مكتب جونسون، "في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوجه إلى الهند الأسبوع المقبل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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