شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يلغي زيارة للهند بسبب مخاوف كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ألغى اليوم الاثنين زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للهند الأسبوع المقبل وذلك بسبب الوضع الحالي لفيروس كورونا في الدولة الآسيوية.

كان جونسون أرجأ الزيارة بالفعل من يناير ، عندما كانت إصابات كوفيد-19 مرتفعة في بريطانيا. والإصابات تزداد حاليا في الهند بينما تشهد موجة ثانية من الفيروس.

وقال بيان مشترك للحكومتين البريطانية والهندية، صدر عن مكتب جونسون، "في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوجه إلى الهند الأسبوع المقبل".