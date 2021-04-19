انت الان تتابع خبر أسوأ أطعمة عند الافطار لمرضى السكري... تجنبوها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونظرا لكون وجبة الإفطار واحدة من أهم الوجبات في اليوم، فإن ما تختار تناوله سيساعد أو يعيق ذلك، وإذا تناولت نوعا خاطئا من الطعام، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ليوم واحد.

ويعد إنشاء نظام غذائي لمرض السكري من النوع الثاني عملية موازنة بمعنى أنه يحتاج إلى تضمين مجموعة متنوعة من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات الصحية: وفقا للمعاهد الوطنية لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK).



والهدف الرئيسي هو اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية بشكل طبيعي لتجنب تأرجح مستويات السكر في الدم.

وعندما تكون مستويات السكر في الدم خارجة عن السيطرة، قد تظهر أعراض مثل كثرة التبول والعطش الشديد والتعب والصداع.

وإذا تُركت هذه الأعراض دون علاج، فقد يكون لها تأثير مدمر على الصحة العامة للفرد.

وعندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يجب تجنبها، فإن بعض الأطعمة يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم والإنسولين وتعزز الالتهاب. وهذا بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

