محافظ البنك المركزي يفتتح مقر الشركة العراقية لضمان الودائع

وقال المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشركة ستُساهم في إعادة الثقة بالمصارف الخاصة العاملة في العراق"، مؤكداً أن "البنك المركزي سيولي الاهتمام بهذه الشركة كونها احدى دعامات العمل المصرفي".وبين أن "القطاع المصرفي العام والخاص ساهم بشكل فاعل بتأسيس هذه الشركة لتصبح واحده من المؤسسات الرائدة بالعمل المصرفي والداعمة له".

يذكر أن الشركة العراقية لضمان الودائع توفر غطاء لضمان ودائع الجمهور لدى المصارف العراقية المجازة من البنك المركزي العراقي داخل العراق وخاصة صغار المودعين.

