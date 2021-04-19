امين بغداد تزايد التجاوزات السكنية سببها غياب السياسة الإسكانية

وقال معن في بيان تلقته "الخليج 365" إن الأمانة لديها إرادة وخطط ورؤية واضحة لتطوير مدينة بغداد.مشيراً الى ان مشروع نهضة بغداد يعتمد على ادارة مثلى لموارد الدولة في ظل الضائقة المالية عبر تحشيد جهود عدد من الوزارات والجهات الساندة.وأضاف معن ان مشروع نهضة بغداد يضم حملات متعددة منها حملة الإكساء الكبرى بمساحة (١٦) مليون م٢ وحملة تنظيف وتنظيم الواجهات في شوارع بغداد الرئيسة وتأهيل الشوارع العامة وكذلك صناعة الجمال ببغداد عبر اعمال فنية جديدة ومشاريع تخطيطية مهمة.

وأوضح انه سيتم الشروع بتنفيذ مشروع الاتمتة والجباية الالكترونية لرفع ايرادات امانة بغداد بشكل كبير والقضاء على اي عمليات فساد".