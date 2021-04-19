تعرف على موقف برشلونة من المشاركة بدوري السوبر الاوروبي

وقد اعلن الفريق الكتلوني مشاركته بشكل رسمي في تأسيس دوري السوبر الأوروبي من خلال بيان عبر موقعه الرسمي اذ قال، إنه "توصل لاتفاق مع 11 ناديًا من أهم وأكبر الأندية الأوروبية، لتشكيل مسابقة جديدة، لتكون أفضل مسابقة رياضية على مستوى الأندية في العالم".واضاف البيان أن "المؤسسين يأملون في إجراء محادثات مع اليويفا والفيفا، في أقرب وقت، لإيجاد أفضل الحلول للبطولة الجديدة".

وأتم "ان إنشاء البطولة جاء بسبب عدم استقرار النموذج الحالي للكرة الأوروبية بعد وباء كورونا، وسعي الأندية لتحسين جودة المسابقات".

يذكر أن الموقع الرسمي لريال مدريد، نشر أمس الأحد، بيانا موحدا للأندية الـ 12، جاء فيه "الأندية المؤسسة هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام".