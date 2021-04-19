أحلام تهنئ ولي العهد السعودي بصورة 'فريدة'

وعبر صورة جمعت وجهي الأمير محمد بن سلمان، ووالده العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأت أحلام في "تويتر" ولي العهد بمولوده الديد، وقالت: "أبارك لسمو سيدي ولي العهد بقدوم المولود الأمير عبد العزيز بن محمد بن سلمان، واللهم بارك له بما وهبته وأجعله من الصالحين وارزقه بر والديه واحفظه واجعله قرة عين لهما".

وأعلن في السعودية، يوم السبت الماضي، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد رزق بمولود جديد أسماه "عبد العزيز".