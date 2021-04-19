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إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-19 | 11:37

إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

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أفادت الأنباء القادمة من إنجلترا بإقالة توتنهام لمدربه جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج وابتعاد الفريق عن مقاعد دوري الأبطال.
ومنذ وصول المدرب البرتغالي وكان الهدف هو إعادة الفريق لمنصات التتويج والعودة لدوري أبطال أوروبا بعد الغياب الموسم الحالي.

وبحسب "ديفيد أورنستين"، صحفي "The Athletic" و"تيليجراف" وعدة مصادر أخرى إنجليزية، توتنهام اتخذ قراره بإقالة البرتغالي.


الصحفي جون بيرسي ذكر أيضاً أن ريان ميسون سيتولى مهمة تدريب سبيرز حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً من مورينيو.

ويملك سبيرز بعد فرصة تحقيق لقب هذا الموسم، إذ يلعب نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي بعد أيام قليلة.

توتنهام حالياً يحتل الترتيب السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، بفارق خمس نقاط عن وست هام رابع الجدول.

وودع توتنهام منافسات الدوري الأوروبي بالخسارة من دينامو زغرب في دور الستة عشر بثلاثية نظيفة في كرواتيا، مما زاد الضغوط على مورينيو بشكل كبير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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