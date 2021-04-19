إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

ومنذ وصول المدرب البرتغالي وكان الهدف هو إعادة الفريق لمنصات التتويج والعودة لدوري أبطال أوروبا بعد الغياب الموسم الحالي.

وبحسب "ديفيد أورنستين"، صحفي "The Athletic" و"تيليجراف" وعدة مصادر أخرى إنجليزية، توتنهام اتخذ قراره بإقالة البرتغالي.



الصحفي جون بيرسي ذكر أيضاً أن ريان ميسون سيتولى مهمة تدريب سبيرز حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً من مورينيو.

ويملك سبيرز بعد فرصة تحقيق لقب هذا الموسم، إذ يلعب نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي بعد أيام قليلة.

توتنهام حالياً يحتل الترتيب السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، بفارق خمس نقاط عن وست هام رابع الجدول.

وودع توتنهام منافسات الدوري الأوروبي بالخسارة من دينامو زغرب في دور الستة عشر بثلاثية نظيفة في كرواتيا، مما زاد الضغوط على مورينيو بشكل كبير.

