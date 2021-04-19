البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الدائرة الاعلامية للبرلمان، اليوم الاثنين، عن جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.

الدائرة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جدول الاعمال تضمن التصويت على مشروع قانون تصدیق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة العراق والحكومة السعودية، والتصويت على مشروع قانون تصدیق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و التهرب المالي فيها يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى راس المال بين حكومة العراق وحكومة الكويت".