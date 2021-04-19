السجن 10 أعوام بحق عبدالباسط حمزة "الخزنة السرية" لإخوان السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة سودانية، اليوم الاثنين، بالسجن 10 سنوات ضد المستثمر السري للإخوان عبدالباسط حمزة بعد إدانته بجريمة الثراء الحرام وغسيل الأموال.

ويعد حمزة أحد رجال نظام عمر البشير السابق وينتمي لتنظيم الإخوان ومتورط في عشرات القضايا المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام.

وصعد حمزة خلال فترة وجيزة إلى مصاف رجال المال والأعمال بصورة أذهلت الشارع السوداني، لكن سرعان ما تكشف الأقنعة وتواترت التقارير الموثوقة، أن الرجل يمثل واحدا من المستثمرين السريين للحركة الإسلامية السياسية الإخوانية، ضمن شبكة تضم العشرات.

