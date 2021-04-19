مكافحة الإرهاب.. صيد جديد في شباك الأمن العراقي بكركوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت قيادة الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في محافظة كركوك، بعد يوم من اختطاف شيخ قبلي.

وتشهد المحافظة في الفترة الأخيرة مطاردة مستمرة لفلول تنظيم داعش، وسط توتر أمني واختطاف للمدنيين، بالمحافظة الواقعة شمالي العاصمة بغداد.



وقالت قيادة الشرطة الاتحادية، في بيان صحفي اليوم، إن القبض على المطلوب جاء وفق معلومات استخبارية؛ حيث تمكنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة من إلقاء القبض على الإرهابي الهارب في منطقة "واحد آذار" بناحية الرشاد في محافظة كركوك.

وأضافت أنه تمت إحالة المتهم المطلوب إلى الجهات المختصة، لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه.

وأمس الأحد أقدم تنظيم داعش، على اختطاف أحد شيوخ قبيلة العبيد عند أطراف محافظة كركوك.

وذكر مصدر في شرطة محافظة كركوك، لـ"الخليج 365"، أن عناصر داعش اختطفوا الشيخ رياض شويش، من منزله في قرية تابعة لناحية الرشاد، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفتحت القوات الأمنية تحقيقاً في حادثة اختطاف الشيخ القبلي، وبدأت البحث عنه، دون جدوى حتى الساعة.