حزب الخضر يقتحم ملعب خلافة ميركل ببطلة رياضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حزب الخضر الألماني، الإثنين، ترشيح رئيسته المشاركة، أنالينا بربوك (40 عاما)، لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه الاتحاد المسيحي الحاكم (يمين وسط) صعوبات كبيرة في تسمية مرشحه للمستشارية قبل ٥ أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة سبتمبر/أيلول المقبل.



وقال رئيس حزب الخضر المشارك روبرت هابيك: "كلانا يريد المنصب لكن في النهاية، لا يمكن إلا لأحدنا الحصول عليه".

وأضاف في تصريحات صحفية "لذا جاءت اللحظة اليوم للإعلان بأن مرشحة الخضر للمستشارية ستكون أنالينا بريوك".

وتملك بربوك تعليما جيدا للغاية، إذ درست العلوم السياسية في جامعة هامبورج بين عامي 2000 و2004، ثم حصلت على ماجستير القانون الدولي من كلية لندن للاقتصاد في 2005، وتلقت تدريبا في المعهد البريطاني للقانون الدولي.

وبالتزامن مع انطلاق مسيرتها في حزب الخضر، عملت بربوك كمستشارة في مجال السياسة الخارجية في الفترة بين 2008 و2010.

لكن السيدة الشجاعة تملك نقطة ضعف وحيدة: وهي افتقارها لخبرة الحكم؛ إذ لم تشغل منصبا تنفيذيا من قبل، ولكن كانت عضوة في البرلمان الأوروبي، ثم عضوة في البرلمان الألماني منذ 2013، ورئيسة حزب الخضر منذ 2018.

بيْد أن لديها فرصة قوية لخلافة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة الألمانية، وتصبح أول مستشار أخضر في تاريخ البلاد، لأن حزبها يتخلف عن الاتحاد المسيحي الحاكم بنقطتين فقط في استطلاعات الرأي، ويمكنه استغلال مشاكل التحالف الحاكم السياسية المتزايدة.

وبعيدا عن ذلك، تبقى أنالينا بربوك، بطلة رياضية فازت بثلاثة ميداليات برونزية في بطولات القفز على الترامبولين.