بالأرقام.. فيروس كورونا يتفشى في الهند وعزل عام بنيودلهي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيجريوال أن المدينة ستخضع لعزل عام صارم مدته 6 أيام، من ليل الإثنين، بسبب تفشي كورونا.



وأكد أن نظام الرعاية الصحية على حافة الانهيار بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وقال إن المدينة تواجه كذلك نقصا حادا في الأسرة بالمستشفيات وإمدادات الأكسجين والأدوية الأساسية مثل ريمديسيفير المضاد للفيروسات.

وفي كامل البلاد، قفزت عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الهند إلى رقم قياسي بلغ 273810 مع انهيار النظام الصحي تحت وطأة زيادة المرضى، مما جعل مجمل الإصابات أقرب إلى مثيله في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا في العالم.

تعاني مستشفيات الهند نقصا في عدد الأسرّة وإمدادات الأكسجين، إذ تجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 مليونا لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء كوفيد-19 إلى رقم قياسي بلغ 1619 ليصل الإجمالي إلى 178769.

وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات، واصل الساسة تنظيم مسيرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد استعدادا لانتخابات الولايات.

شكا كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من نقص الأسرّة واسطوانات الأكسجين والأدوية، وتداولت مجموعات من المواطنين أرقام خطوط المساعدة والدعم التطوعي.