عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.



وتم خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.. بحث العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية وجوانب التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في عدة مجالات ومنها التجارية والصحية.

واستعرض سموه والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار جهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19» وسبل تضافر الجهود العالمية من أجل ضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والحرص المستمر على تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تسهم في خلق المزيد من فرص التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.. مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة«كوفيد - 19».

حضر اللقاء أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.