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السعودية.. شؤون الحرمين تطلق منصة تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. شؤون الحرمين تطلق منصة تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالسعودية، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الاثنين أن المنصة ، التي أطلقت أمس، تضم العديد من الموضوعات منها إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين.

 

وأشارت الوكالة إلى أن المنصة جمعت فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في رمضان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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