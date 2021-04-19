شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق مغسلتين لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أغلقت بلدية دبي، مغسلتين في منطقة نايف، لعدم التزامهما بالتدابير الاحترازية اللازمة، كما خالفت مغسلتين، وأصدرت 22 تنبيهاً بحق أخرى، وذلك خلال 2300 زيارة حتى 18إبريل، في حين بلغ عدد المؤسسات الملتزمة 2274 مؤسسة.

وأكدت البلدية، أنها رصدت خلال الحملة كثيراً من المخالفات والمشاهدات السلبية، منها عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، من حيث المساحات، في المغسلتين اللتين تم إغلاقهما أو المخالفة وأنه يمكن للمغاسل المخالفة إزالة أسباب المخالفة وتصحيح الأوضاع، بما يتناسب مع المعايير الصحية، حيث تبين أن نسبة الالتزام بلغت 98%.

وعكف مفتشو البلدية على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي عممت على جميع المغاسل والمصابغ، وتشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها، من بينها: التباعد، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.