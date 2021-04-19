شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: «خلي بالك من زيزي» يشبه الواقع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

أكدت الفنانة أمينة خليل أن دورها في مسلسل «خلي بالك من زيزي» يبدو في بداية الحلقات لشخصية غير متزنة نفسياً، إلا أنه مع تصاعد الأحداث والحلقات ستظهر دوافع الشخصية، وما الذي أثر فيع فيها بهذا الشكل، وسيدرك المشاهدون أنها ليست مجرد شخصية مندفعة من دون أن تتحكم في تصرفاتها، واصفة العمل بأنه يحمل دراما حقيقية تشبه الواقع، فأحيانًا نكون في سعادتنا وطاقتنا كاملة ، وفي أوقات أخرى نكون في أيام عجاف، ونشعر بصعوبة وقسوة الحياة ، وهذا ما يحاول أن يظهره العمل، لافتة إلى أنه ليس عملاً قاتماً، بل يقدم وجبة كوميدية خفيفة على المشاهدين بشكل اجتماعي مميز.

وكشفت أمينة خليل تفاصيل شخصية «زيزي»، مشيرة إلى أنها عفوية تدافع عن نفسها بشكل مباشر، حتى الاندفاع الذي يظهر على الشخصية دائماً من منطلق ما تشعر به وتقوم بالتعبير عنه، أو تحاول الدفاع عن نفسها عندما تتعرص للهجوم، فهي لها مبادئ واضحة وقيم تحاول الحفاظ عنها، وتحاول الدفاع عن قناعاتها وأفكارها طوال الوقت، وعن التعاون مع الكاتبة مريم نعوم تؤكد أنها متابعة جيدة لأعمالها كافة ، مضيفة أنها واحدة من أذكى الكاتبات في رسم شخصيات مركبة، ووضع تفاصيل دقيقة لتلك الشخصيات في نصوصها، ما يمنحها أبعاداً واقعيةً جداً.

المسلسل بطولة محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد، ومن تأليف ورشة سرد. أشرفت على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.