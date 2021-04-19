شكرا لقرائتكم خبر عن حلا زلط: «اللي ملوش كبير» فرصة مهمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تحضر الفنانة الشابة حلا زلط في مسلسل «اللي ملوش كبير» هذا العام، والذي حقق ردود أفعال كبيرة منذ عرضه، وتعبر زلط، لـ«الخليج» عن سعادتها بالتعاون مع خالد الصاوي في المسلسل، مشيرة إلى أن مشاركتها في دور سكرتيرة خالد الصاوي، جعل كل مشاهدها معه طوال الوقت، موضحة أنه واحد من أهم الفنانين الموجودين في الساحة الفنية؛ لذلك استفدت منه الكثير جداً، وكانت تحلم أن تحضر معه في عمل فني وهو ما حدث هذا العام.

وتوضح أن الدور حينما عُرض عليها لم تتردد في قبوله، لافتة إلى أنه مختلف ومع مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، إضافة إلى التأليف والإخراج، فالدور وفريق العمل من عناصر نجاح المسلسل، مؤكدة أن عملها في «اللي ملوش كبير» فرصة مهمة بالنسبة لها، متمنية أن يحقق الدور ردود أفعال جيدة من المشاهدين.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وتشارك في بطولته، دينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغني، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين (جونيور)، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.