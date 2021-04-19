شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس الشيوخ يقفون دقيقة حداد على ضحايا حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، والذى وقع أمس نتيجة خروج قطار القاهرة المنصورة عن القضبان.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى بداية الجلسة :" تلقينا ببالغ الحزن والآسى نبأ حادث قطار طوخ، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا وأصابة آخرين".

وتابع رئيس الشيوخ:" نعرب عن خالص تعازينا للرئيس وللشعب وأسر الضحايا وندعو المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم الصبروالسوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء".

وطالب الأمين العام قبل بداية الجلسة الأعضاء بارتداء الكمامة بناء على تعليمات الأطباء.