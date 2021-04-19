لمدة أسبوعين.. هونغ كونغ تحظر الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

قالت السلطات في بيان أمس الأحد إن هونغ كونغ ستعلق الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين ابتداء من 20 نيسان لمدة أسبوعين بعد اكتشاف سلالة كوفيد-19 المتحولة (إن501واي) في المركز المالي الآسيوي للمرة الأولى.



وقالت الحكومة إنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها "عالية الخطورة للغاية" بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة في هونغ كونغ خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

وسجلت هونغ كونغ 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد منها 29 إصابة وافدة في أعلى حصيلة يومية منذ 15 مارس. وسجلت هونغ كونغ في المجمل أكثر من 11600 إصابة و209 حالات وفاة.

وحثت سلطات هونغ كونغ السكان على التطعيم ضد فيروس كورونا في الوقت الذي لم يتم فيه تطعيم إلا نحو تسعة في المئة فقط من سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة.

ووسعت الحكومة الأسبوع الماضي برنامج التطعيم في المدينة ليشمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاما لأول مرة مع استهدافها زيادة الإقبال الضعيف على التطعيم بين السكان.