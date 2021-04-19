الشرطة الفلبينية: غرق 13 شخصاً جراء حادث سقوط سيارة في قناة مائية

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

قالت الشرطة الفلبينية اليوم الإثنين إن 13 شخصًا توفوا غرقا إثر سقوط سيارة رياضية متعددة الأغراض "اس يو في" في قناة للري شمالي الفلبين.



وأفاد تقرير الشرطة بأن شخصين نجيا من الحادث، الذي وقع أمس الأحد في قرية بمدينة تابوك في مقاطعة كالينغا، على بعد 316 كيلومترًا شمالي العاصمة مانيلا.

وأظهر التحقيق الأولي أن السائق فقد السيطرة على السيارة، التي سقطت في قناة الري، وفقًا لمركز الطوارئ في المقاطعة.

وقال التقرير، "بحسب رجال الإنقاذ: كان هناك 15(شخصاً) في السيارة غرق منهم 13، بينهم أطفال وبالغون".

وتم الإعلان عن وفاة 11 من الضحايا فور وصولهم إلى المستشفى، في حين توفي 2 أثناء تلقيهم العلاج.

وأضافت الشرطة أن الناجيين الاثنين محتجزان وتحت الملاحظة.