شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح تعيق جهود السيطرة على حريق هائل في كيب تاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الرياح القوية محاولات السيطرة على حريق هائل في كيب تاون كيب تاون ، وقالت سلطات جنوب إفريقيا اليوم الإثنين إنها ألقت القبض على رجل يعتقد أنه مسؤول عن إشعال حريق دمر جبل تيبول بالمدينة الجنوب أفريقية، ودمر المباني التاريخية وأجبر الناس على الفرار حفاظا على أرواحهم.

وقال المتحدث باسم المدينة إن الرجل 30 عاما اعترف بإشعال النار، ويواجه اتهامات بالحرق العمد. وكان شهود قد رأوه مع اثنين آخرين من المشردين قبل الحريق.

ولكن اعتقال الرجل لم يجد شيئا في الوضع، حيث أحبطت الرياح القوية اليوم الاثنين جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ووصف متحدث باسم جامعة كيب تاون الواقعة في المنطقة مشاهد دمار .