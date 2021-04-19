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إغلاق نيودلهي الاثنين المقبل لمواجهة كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نيودلهي الاثنين المقبل لمواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء نيودلهي ارفيند كيجروال اليوم الاثنين أنه سوف يتم فرض إجراءات الاغلاق في المدينة ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة ستة أيام، في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ووصف كيجروال هذه الخطوة بالضرورية لمنع وقوع أزمة أكبر في العاصمة.

وقال كيجروال" إذا لم نفرض إجراءات إغلاق الآن، ربما نواجه أزمة أكبر. الحكومة سوف ترعاكم بصورة كاملة. نحن اتخذنا هذا القرار الصعب بعد مراعاة الوضع الحالي".

وأضاف" إجراءات الاغلاق سوف تساعدنا في توفير المزيد من الأسرة والمعدات الطبية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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