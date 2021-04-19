الهند تعاني زيادة في إصابات كورونا ونقص الأسرّة مع استمرار التجمعات السياسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قفزت عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الهند إلى رقم قياسي بلغ 273810 اليوم الاثنين مع انهيار النظام الصحي تحت وطأة زيادة المرضى، مما جعل مجمل الإصابات أقرب إلى مثيله في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا في العالم.

وتعاني مستشفيات الهند نقصا في عدد الأسرّة وإمدادات الأكسجين، إذ تجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 مليونا لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة. كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء كوفيد-19 إلى رقم قياسي بلغ 1619 ليصل الإجمالي إلى 178769.

وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات، واصل الساسة تنظيم مسيرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد استعدادا لانتخابات الولايات.

وشكا كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من نقص الأسرّة واسطوانات الأكسجين والأدوية، وتداولت مجموعات من المواطنين أرقام خطوط المساعدة والدعم التطوعي.

وتصاعدت حدة الانتقادات لكيفية تعامل إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع الموجة الثانية من الجائحة في الهند، حيث يحضر الألوف احتفالات دينية ومؤتمرات انتخابية.

ومن المقرر أن يعقد اليوم قادة، منهم وزير الداخلية أميت شاه، المزيد من الاجتماعات العامة.