شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال جديد بقوة 4.7 في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال جديد، بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين ميناء غناوة في محافظة بوشهر جنوبي إيران.



ووفق مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب المدينة قبل ظهر يوم أمس، وتلاه أكثر من 40 تابعا زلزاليا.

وأعلنت العلاقات العامة بمحطة بوشهر النووية أن زلزال أمس لم يسفر عن أية أضرار في المحطة.