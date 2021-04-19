5 مصابين في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة، مساء الأحد، بحادث إطلاق نار من سيارة قرب متجر خمور بولاية لويزيانا الأمريكية، وفق إعلام محلي.



وذكرت محطة "كيه.إس.إل.إيه" التلفزيونية التابعة لمحطة "سي.بي إس"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن خمسة أشخاص وصلوا إلى مستشفى محلي بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا.

وقال التقرير إن السلطات وصفت الإصابات بأنها تهدد الحياة وإن الشرطة تبحث عن سيارة فورد بيضاء.

وأشار إلى أن 21 من وحدات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شارع هيرن، دون تحديد ماهية الحادث وأسباب إطلاق النار.

ويأتي هذا الحادث وسط جدل جديد بشأن السيطرة على الأسلحة بالولايات المتحدة نجم عن حادث وقع الأسبوع الماضي قتل فيه مسلح ثمانية وأصاب عدة آخرين في منشأة تابعة لشركة فيديكس في إنديانابوليس قبل أن ينتحر.

وظهر الأحد، أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 3 على الأقل الأحد في حادث إطلاق رصاص في مدينة أوستن بولاية تكساس.

والجمعة، قُتل 8 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمدينة "أنديانابوليس" الأمريكية وفقا للشرطة.

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة.

وأعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى "الأسلحة الخفية"، في غضون 30 يوما.

والأسلحة الخفيفة "الخفية" هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.