شكرا لقرائتكم خبر عن نيودلهي تعلن عزلاً عاماً لستة أيام مع اتساع تفشي «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي: «وام»، «رويترز»

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيجريوال، أن المدينة ستخضع لعزل عام صارم مدته ستة أيام اعتباراً من ليل الاثنين، مضيفاً أن نظام الرعاية الصحية على حافة الانهيار بسبب تفاقم تفشي فيروس «كورونا». وقال إن المدينة تواجه كذلك، نقصاً حاداً في الأسـرّة في المستشفيات وإمدادات الأوكسجين والأدوية الأساسية مثل ريمديسيفير المضاد للفيروسات.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الاثنين، تسجيل 273,810 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ 24 ساعة ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 مليوناً. وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 1619 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 178,769.