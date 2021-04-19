شكرا لقرائتكم خبر عن ترودو يعِد بإرسال تعزيزات إلى أونتاريو لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورونتو-أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأحد، أنّ الحكومة الفيدراليّة سترسل تعزيزات إلى أونتاريو لمساعدة المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكّان في البلاد على محاربة موجة ثالثة قوية من وباء «كوفيد-19». وقال في مقطع فيديو على «تويتر»، إن أوتاوا ستحشد عاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف الإدارات الفيدرالية، لإرسالهم إلى أونتاريو، خصوصاً إلى تورنتو، أكبر مدن البلاد.

وأضاف ترودو أنّ الحكومة تُجري أيضاً محادثات مع مقاطعات عدّة أقلّ تضرّراً بالفيروس، بما في ذلك نوفا سكوشا، ونيوفاوندلاند، ولابرادور، لمعرفة ما إذا كان بإمكانها تأمين موظّفين ومعدّات «في الأيّام المقبلة». وقال إنه تم الاتصال بالمقاطعات والأقاليم الأخرى لتقديم المساعدة، مشيراً إلى أنّ أوتاوا ستغطي التكاليف وتُنسق عملية انتقال مقدمي الرعاية الصحّية إلى أونتاريو.

ولفت ترودو إلى أن الحكومة الفيدرالية تعمل أيضاً مع مدن في أونتاريو لإجراء اختبارات فحص سريعة في المناطق السكّانية الأكثر تضرراً.

وأعلن وزير السلامة العامّة بيل بلير، من جهته، السبت، أن الحكومة الفدراليّة ستمدّد نشر وحدتين صحيتين متنقلتين في مدينتي تورنتو وهاملتون، لمدّة شهرين.

يأتي ذلك في وقت سجّلت كندا 8669 إصابة جديدة في المتوسط يومياً، بين 9 و15 إبريل/ نيسان، بزيادة 26% عن الأيام السبعة السابقة، حسبما قالت تيريزا تام، كبيرة مسؤولي قطاع الصحّة العامّة، الأحد.

وفي محاولة للحدّ من الإصابات، أعلنت أونتاريو، الجمعة، تشديد إجراءات الحجْر، وتمديدها حتى منتصف مايو/ أيار. وسيتم إغلاق الحدود مع كيبيك ومانيتوبا أمام التنقلات غير الضرورية، اعتباراً من الاثنين. وقال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، إنه يخشى أن تخسر أونتاريو «المعركة الجارية بين النسخ المتحوّرة واللقاحات». وبعد بداية بطيئة، بدأت حملة التطعيم تتسارع في كندا. وحتى الآن، تلقّى نحو 24% من سكّان كندا جرعة لقاح واحدة، على الأقل.

وقال ترودو، الأحد، إنّه سيتم تسلّم 48 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية يونيو/ حزيران، وأكثر من 100 مليون بحلول سبتمبر/ أيلول. وسجّلت كندا أكثر من 1,1 مليون إصابة منذ بداية الجائحة، ونحو 23 ألفا و600 وفاة.