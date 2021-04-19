شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة جرحى بإطلاق نار في ولاية لويزيانا الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لويزيانا-رويترز

ذكرت محطة «كيه.إس.إل.إيه» التلفزيونية التابعة لمحطة «سي.بي إس»، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهم، وإصابتهم بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار من سيارة على متجر في شريفبورت، بولاية لويزيانا الأمريكية. وقال التقرير إن السلطات وصفت الإصابات بأنها تهدد الحياة، وإن الشرطة تبحث عن سيارة فورد بيضاء.

ويأتي هذا الحادث وسط جدل جديد بشأن السيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة نجَم عن حادث وقع الأسبوع الماضي، قتل فيه مسلح ثمانية، وأصاب عدة آخرين في منشأة تابعة لشركة «فيديكس»، في إنديانابوليس، قبل أن ينتحر.

وقال التقرير إن أربعة أشخاص كانوا خارج المتجر بينما كان شخص واحد داخل المتجر عندما وقع إطلاق النار في حادث شريفبورت، الأحد.