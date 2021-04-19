شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تحقق بشأن حالات انتحار بين قدامى المحاربين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانبيرا- رويترز

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الاثنين، إن أستراليا ستشكل لجنة ملكية للتحقيق في حالات انتحار بين عسكريين حاليين وسابقين في رضوخ لضغوط الرأي العام للتوصل لسبل وقف زيادة عدد المنتحرين. وتُظهر بيانات حكومية أن أكثر من 500 قتلوا نتيجة الانتحار منذ عام 2001 في إحصائية أثارت غضب الرأي العام بما في ذلك الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.

وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا، عندما أعلن دعوته لتشكيل لجنة: "أعتقد وآمل أن تكون عملية لمداواة الجروح.. أتعشم أن تكون عملية يمكن من خلالها للمحاربين القدامى والأسر أن يشعروا ببعض الراحة، لكن من الواضح أنها لا يمكن أن تعوض الخسارة".

وبرزت هذه القضية في أستراليا بعد حملة رفيعة المستوى قامت بها جولي آن فيني، التي انتحر ابنها ديفيد، الضابط البحري السابق، في عام 2019 بعد أن تم إرساله في وقت سابق إلى العراق وتيمور الشرقية وبوجانفيل. وشاركت القوات الأسترالية في صراعات في العراق وأفغانستان، وانتشرت في مهام إنسانية في المحيط الهادي.

وتبحث أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا سبل تقليص معدلات الانتحار بين العسكريين الحاليين والسابقين. وقال موريسون إنه يأمل أن تبدأ اللجنة الملكية جلساتها في وقت لاحق من هذا العام. وأضاف أن من المتوقع أن تقدم اللجنة التوصيات النهائية في 2023. وسيتم تكليف مفوض عام دائم بمهمة ضمان تنفيذ التوصيات.