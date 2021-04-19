شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تتسلم 864 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس آيرس-أ.ف.ب

أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها تسلمت 864 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا من هولندا، الأحد، في إطار نظام «كوفاكس» والاتّفاق المبرم مع منظمة الصحة العالمية. وحصلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على ما مجموعه 9 ملايين جرعة عبر نظام «كوفاكس»، وكانت تلقّت 218 ألف جرعة في آذار/ مارس بموجب هذا النظام. واللقاح الأكثر توزيعاً في إطار هذا النظام هو لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد».

وخرجت تظاهرات عدة، السبت، في بوينس آيرس للتنديد بالقيود الصحية الجديدة التي فرضت لوقف انتشار «كوفيد-19».

ولوّح المتظاهرون بأعلام الأرجنتين مردّدين شعارات مناوئة للرئيس ألبرتو فرنانديز، واحتجوا خصوصاً على تعليق الدروس حضورياً في المدارس لمدة 15 يوماً، وهو قرار يدخل حيز التنفيذ، الاثنين، في العاصمة ومحيطها. وكُتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون «التعليم أساسيّ»، و«لا لإغلاق المدارس».

وتتعلق القيود الجديدة بالعاصمة ومحيطها، أي أنها تعني 15 مليوناً من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

وفي بوينس آيرس، بلغت نسبة إشغال وحدات العناية المركزة 74,3%، السبت، في مقابل 64,8% على المستوى الوطني. ومن بين القيود المفروضة حظر تجول ليلي من الثامنة مساء، حتى السادسة صباحاً، بالتوقيت المحلي حتى 30 إبريل/ نيسان.

وسجلت الأرجنتين 19,119 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و80 وفاة، السبت، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 2,6 مليون إصابة، و59,164 وفاة. وحتى الآن، تم تطعيم أكثر من 6,2 مليون شخص، بينهم 794,878 بالجرعة الثانية.