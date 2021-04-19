شكرا لقرائتكم خبر عن 3,5 مليون رأس حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

"الخليج"

بلغ إجمالي حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2020 حوالي 3 ملايين و515 ألفاً و281 رأساً من الضأن والماعز والإبل والأبقار، وفقاً للتقرير الإحصائي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حيازات الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بلغ عام 2020 حوالي 25,087 حيازة، تتركز معظمها في منطقة العين بنسبة 61.6% من إجمالي عدد حيازات الإمارة ليصل عددها إلى نحو 15,462 حيازة، فيحين استحوذت منطقة أبوظبي على 20.6% من إجمالي الحيازات بعدد 5,183 حيازة، ثم منطقة الظفرة بنسبة 17.7% وعدد 4,442 حيازة.

واستحوذ الضأن والماعز على النسبة الأكبر من إجمالي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي ليصل عددها إلى 3 ملايين و13 الفاً و262 رأس بنسبة تصل إلى 85,7 % من إجمالي حجم الثروة الحيوانية، فيما بلغ عدد رؤوس الإبل حوالي 444 ألف و743 رأس، وبلغ عدد رؤوس الأبقار نحو 57 ألف و276 رأس.

وسلط التقرير الإحصائي الضوء على منظومة الخدمات البيطرية التي توفرها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، حيث تقدم الهيئة خدمات متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وتنمية الثروة الحيوانية من خلال عدد 2 مستشفى مركزي و20 عيادة بيطرية موزعة في مختلف مناطق أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتقدم الخدمات العلاجية والاستشارات من خلال بيطريين متخصصين، وبلغ إجمالي عدد الحالات العلاجية التي قدمتها المستشفيات والعيادات البيطرية خلال عام 2020 حوالي 667 ألف و14 حالة علاجية لأنواع مختلفة من الثروة الحيوانية نصفها تقريباً في منطقة العين بواقع 373 ألف 262 حالة علاجية، مقابل 155 ألف 892 حالة علاجية في أبوظبي و137 ألف 858 حالة علاجية في منطقة الظفرة.

وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على الارتقاء بقطاع الإنتاج الحيواني باعتباره رافداً مهما للأمن الغذائي .