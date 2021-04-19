شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلة أمام والدها بالرصاص في شيكاغو الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتلت طفلة أمريكية وأصيب والدها، ليلة الاثنين، بحادث إطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة المحلية، أن طفلة عمرها 7 سنوات قُتلت، بينما أصيب والدها البالغ 29 عاماً بجروح، جراء حادث إطلاق نار وقع أثناء جلوسهما في سيارة أمام مطعم «ماكدونالدز» للوجبات السريعة في حي هومان سكوير.

وأوضحت التقارير أن الطفلة نقلت إلى مستشفى بعد إصابتها بجروح متعددة، حيث لم يتم التمكن من إنقاذها، بينما أصيب الرجل في بطنه وهو في حالة حرجة.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المطعم وتعمل وحداتها على تحديد ملابسات الهجوم، فيما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو من المكان توثّق عملية إخراج الضحيتين من سيارتهما. ولم يتضح ما إذا كان إطلاق النار مستهدفاً الضحيتين أو عشوائياً، لكن الشرطة لم تعلن ما إذا كان هناك خطر على العامة في الحي.

وهذا هو ثالث حادث لإطلاق النار في الولايات المتحدة خلال يوم واحد، حيث سبق أن قتل 3 أشخاص بمدينة كينوشا في ويسكونسن، و3 آخرون بهجوم مسلح في مدينة أوستين بولاية تكساس.