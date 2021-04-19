شكرا لقرائتكم خبر عن دوري السوبر يهدد القِيَم الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ ف ب»

انتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية المولجة الترويج لأسلوب الحياة الأوروبية، الاثنين، خطط 12 من أقوى الأندية الكروية في القارة لتشكيل دوري السوبر «الانشقاقي».

وقال اليوناني مارجاريتيس سخيناس، الاثنين، على تويتر تعليقاً على إعلان الأندية الـ12: «يجب أن ندافع عن نموذج أوروبي للرياضة تحركه القِيَم ويقوم على التنوع والشمول».

وتابع: «لا يوجد مجال لحصرها (المسابقة الجديدة) في الأندية المعدودة الثرية التي ترغب في قطع الروابط مع كل ما تمثله الاتحادات: الدوريات الوطنية، الصعود والهبوط ودعم كرة القدم الهواة على مستوى القاعدة».

ورأى أن «العالمية والشمول والتنوع عناصر أساسية للرياضة الأوروبية وطريقة حياتنا الأوروبية».

ومع ذلك، لم يعلن سخيناس عن أي إجراء لمنع «الانشقاق» الحاصل الذي يعارضه تماماً الاتحادان الأوروبي والدولي للعبة، ولم يذكر أن هذه الخطوة تخالف أي قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي.

وفجرت الأندية الأوروبية الـ12 مفاجأة مدوية ليل الأحد/الاثنين، بإعلانها عن إطلاق ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي.

وستة من الأندية «المنشقة» هي من الدوري الإنجليزي؛ أي من المملكة المتحدة التي غادرت الاتحاد الأوروبي بموجب «بريكست».

أما الأندية الستة الأخرى، فهي إيطالية وإسبانية (ثلاثة من كل دولة)، على أن يعلن لاحقاً عن انضمام ثلاثة أندية أخرى.

وتريد الأندية المعنية بدوري السوبر الاستمرار في اللعب في بطولاتها الوطنية أيضاً، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسلطات كرة القدم في الدول الثلاث هددت باستبعادها.