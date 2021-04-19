الأسهم الأوروبية عند قمة غير مسبوقة بدعم السيارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، لتواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة، إذ يعوض التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة وتيرة حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا للزيادة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.2 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2000.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7 بالمئة، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر.

وتقدم سهم شركة فاورسيا الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات واحدا بالمئة بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.

(رويترز)